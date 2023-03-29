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НовостиТуризм28 марта 2023 21:51

Рейсы «Победы» задержали в аэропорту Пулково из-за нелетной погоды

Вылеты задержаны в Махачкалу, Москву, Уфу, Екатеринбург и Новосибирск
Элеонора КУРЮМОВА
Пять рейсов «Победы» задержали из-за нелетной погоды

Пять рейсов «Победы» задержали из-за нелетной погоды

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пулково задержали пять рейсов «Победы» из-за внезапно пришедшей в конце марта зимы. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

– Авиакомпании были проинформированы, что сегодня 28 марта 2023 с 21 часа по Москве и до 9 часов 29 марта в районе аэродрома Пулково ожидаются осадки в виде сильного ливневого снега c дождем. Случаи нарушения слотов и сложные метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления воздушных судов, – ответили «КП» в пресс-службе аэропорта.

На онлайн-табло показано, что задержаны рейс DP 506, назначенный на 17:25, но так и не вылетевший в Махачкалу, Москву, Уфу, Екатеринбург и Новосибирск. При этом рейсы других авиакомпаний вылетают согласно расписанию.

Ранее spb.kp.ru писала, что Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил рейсы до 12 часов