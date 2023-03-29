Три рейса задержали и два отменили в аэропорту Пулково Петербурга утром 29 марта

Три рейса задержали в Пулково утром 29 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга утром 29 марта 2023 года снова задержали рейсы. На этот раз задержаны три рейса, а также два отменены вовсе. Об этом свидетельствует расписание на официальном сайте "Воздушных ворот Северной столицы".

- Отменен рейс в Анталью авиакомпании Southwind Airlines назначенный на 2:05 часов ночи. Также отменен рейс в Худжанд, назначенный на 11:40 часов утра. Полет должна была выполнять авиакомпания "Сомон Эйр", - говорится в расписании Пулково.

Что касается задержанных рейсов, то все они принадлежат авиакомпании "Победа". Причины задержек не сообщаются. Так, задержан рейс в Ставрополь назначенный на 7:55. Новое время вылета в 8:40 часов. Также на час задержан рейс в Сочи, который должен был отправиться в путь в 8:00, но перенесен на 9:05 часов. Помимо этого рейс в Нижнекамск перенесен с 10:40 на 11:30 часов.