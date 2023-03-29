Снегопад закончится в Петербурге 30 марта Фото: Лилия КОЗЛОВА

За последние сутки Санкт-Петербург накрыл снегопад, сравнимый лишь с зимним периодом. На утром 29 марта 2023 года высота снежного покрова в центре города достигла 16 сантиметров. За день выпало 45 процентов от месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- За март в Санкт-Петербурге уже выпало 75 мм осадков, что составляет более двух месячных норм - 208 процентов. Март-2023 в Северной столице уже стал самым влажным за последние полвека, - рассказал синоптик.

Самый главный вопрос: когда же это закончится? Леус обещает, что уже в четверг, 30 марта, снегопад постепенно прекратится. Но вот холод никуда не уйдет. Ночью температура опустится до 4-6 градусов мороза, а днем будет около нуля градусов. Если же смотреть в перспективе, то в ближайшие дни в Петербурге потепления не ожидается.