Количество бракосочетаний выросло в Петербурге в 2022 году

В Петербурге выросло количество браков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за последний год выросло количество бракосочетаний. Об этом 29 марта 2023 года во время ежегодного отчета о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Петербурге в 2022 году сообщила уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова.

- В прошлом году жители Петербурга стали больше жениться и выходить замуж. За год количество браков выросло на 16 процентов. Как следствие, выросло количество семей в города, - рассказала омбудсмен.

Основной пик свадеб пришелся на октябрь. Сколько всего было заключено браков в прошлом году Агапитова не уточнила. Но добавила, что численность населения в городе не изменилась.

Также омбудсмен сообщила, что в Петербурге снова смертность превысила рождаемость. Разница составляет порядка 12 тысяч человек. При этом, смертность в 2022 году оказалась значительно меньше, чем годом ранее, когда пандемия была в разгаре.