Лицей №369 в Петербурге получил имя Героя России Александра Жихарева

Александр Жихарев погиб на Украине в зоне СВО. Фото: предоставлено "КП"

Имя Героя России Александра Жихарева присвоено петербургскому лицею №369. Капитан принимал участие в специальных военных операциях в Сирии и на Украине. Он героически погиб 27 февраля 2022 года при выполнении боевой задачи. Его посмертно удостоили звания Героя Российской Федерации.

- Александр спас друзей ценой своей жизни. В семье Жихаревых всегда учили дружить, любить и защищать Родину. Отец героя до сих пор находится в зоне специальной военной операции, - рассказал на торжественной церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.

В 2009 году Александр Жихарев закончил 11А класс этого лицея. Памятная доска в его честь была установлена на здании в декабре прошлого года. Министр просвещения Сергей Кравцов и глава города Александр Беглов осмотрели школьные кабинеты и новые лаборатории, которые появились в лицее на деньги с грантов правительства Северной столицы.