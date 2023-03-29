Археолога-любителя из Петербурга приговорили к 5,5 годам колонии по делу о фейках об армии РФ

Петербуржца отправили в тюрьму на 5,5 лет по делу о фейках об армии РФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор археологу-любителю Олегу Белоусову по делу о фейках об армии России, а также по обвинению в призыве к экстремизму. Заседание состоялось 29 марта 2023 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- 3 апреля 2022 года Белоусов опубликовал в группе "Питерские копатели" в социальной сети комментарии с целью побуждения неограниченного круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности. В тексте содержались заведомо ложные данные об Вооруженных силах России, - рассказали в суде.

В итоге на мужчину завели два уголовных дела. Прокурор просил назначить ему наказание в виде заключения в колонию на 9,5 лет, а также запретить администрировать группы в социальных сетях на пять лет. Суд же принял решение отправить обвиняемого в тюрьму на 5,5 лет, а также запретил в течение четырех лет публиковать что-либо в интернете.

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