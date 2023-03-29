Мариинская больница в сутки принимает 400 пациентов

Главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов рассказал о ситуации с коронавирусом в медучреждении. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал, что ситуация с коронавирусом в городе остается под полным контролем, что сказывается и на потоке больных.

- Регламенты нашей работы остались прежними, мы внимательно проверяем каждого пациента. Если это нужно, берем у него экспресс-тест на коронавирус, - сказал Завражнов. - Но по сравнению с теми временами, когда мы работали как инфекционный стационар, конечно, много изменилось. Мы и в третью волну вируса продолжали оказывать плановую помощь. Продолжаем делать это и сейчас, в еще большем объеме.

Ранее петербургский информационно-аналитический центр Смольного отметил, что COVID-19 перешел в категорию сезонных заболеваний, как грипп и другие ОРВИ. Кратковременный рост заболеваемости больше не вызывает опасений у властей.