Более 26 килограммов наркотиков нашли в гараже наркодилера в Ленобласти

Вещество было упаковано в пакеты и контейнеры. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Крупного наркодилера поймали полицейские в Ленинградской области. У 19-летнего парня нашли более 26 килограммов «синтетики». Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Парня задержали на Сосновой улице в деревне Рапполово Всеволожского района. При себе у него были два свертка с неизвестным порошком общей массой более шести килограммов, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Еще более 20 килограммов запрещенного вещества сотрудники полиции нашли на территории одного из гаражных кооперативов. Содержимое было расфасовано по пластиковым контейнерам и полимерным пакетам. По версии следствия, подозреваемый изготавливал «синтетику» прямо в гараже, чтобы потом продавать ее.

Возбуждено уголовное дело. Задержанного парня арестовали. Полицейские Ленинградской области продолжают расследование.