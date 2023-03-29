Памятник Федору Ушакову установят в 2024 году на площади Труда в Петербурге

Памятник Ушакову установлен в Кронштадте. Фото: Пресс-служба Смольного

В Петербурге планируют установить памятник адмиралу Федору Ушакову. Монумент появится на площади Труда в 2024 году. Открытие памятника приурочат ко Дню Военно-морского флота. Об этом 28 марта пишет «Петербургский дневник».

- Открытие приурочим ко Дню Военно-морского флота, праздника, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля, - сообщила изданию секретарь конкурса на лучший эскизный проект Наталия Чадина.

Напомним, конкурс в Северной столице провели еще летом 2019 года. После этого дата установки памятника несколько раз переносилась. Монумент могли открыть еще в июле прошлого года. Но планы осуществить не удалось.

Решение о новой дате монтажа памятника принимали члены петербургской Ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота.