Стоимость квартир на Васильевском острове увеличилась почти в три раза за пять лет

Жилье в этом районе обойдется в среднем в 12 млн рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Квартиру на Васильевском острове в Северной столице смогут себе позволить только состоятельные люди. За последние пять лет недвижимость там подорожала в два-три раза. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

- К концу 2022 года средний чек на покупку жилья в этом районе вырос до 12 миллионов рублей за счет выхода на данную локацию проектов бизнес-класса, - пишут «Ведомости».

В 2018 году средняя цена за жилье составляла 6,7 миллионов рублей, а в 2021 году стоимость недвижимости уже достигала 16 миллионов. Сейчас цена немного понизилась, сообщают аналитики.

Васильевский остров остается лидером по росту цен на квартиры в новостройках. В целом по Петербургу средняя цена на недвижимость увеличилась с 4,5 миллионов рублей до 9,3 миллионов.