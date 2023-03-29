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29 марта 2023 19:04

Тело сварщика с ножевыми ранениями найдено в ремонтируемой квартире в Ленобласти

По подозрению в убийстве задержали коллегу погибшего
Анастасия НУРАДИЛОВА
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции Ленинградской области расследуют убийство в ремонтируемой квартире. Днем 28 марта им поступило сообщение о найденном в ванной комнате трупе сварщика. На теле было шесть ножевых ранений. Все произошло в квартире на Выборгском шоссе в Приморске.

- Сотрудники полиции отправились на место происшествия и увидели труп 49-летнего сварщика, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали в качестве подозреваемого ранее судимого специалиста-монтажника, который изначально и сообщил в полицию о найденном в ванной трупе.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.