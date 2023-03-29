Тело сварщика с ножевыми ранениями найдено в ремонтируемой квартире в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Сотрудники полиции Ленинградской области расследуют убийство в ремонтируемой квартире. Днем 28 марта им поступило сообщение о найденном в ванной комнате трупе сварщика. На теле было шесть ножевых ранений. Все произошло в квартире на Выборгском шоссе в Приморске.
- Сотрудники полиции отправились на место происшествия и увидели труп 49-летнего сварщика, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Позже сотрудники правоохранительных органов задержали в качестве подозреваемого ранее судимого специалиста-монтажника, который изначально и сообщил в полицию о найденном в ванной трупе.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.