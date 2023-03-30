Специалисты составили топ-10 удаленных вакансий в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти 70 процентов жителей Санкт-Петербурга считают, что самые главные плюсы удаленной работы - экономия времени и денег на дорогу до офиса. Еще больше трети уверены - таким образом у них есть больше времени на сон и общение с близкими и друзьями. Так, 30 марта 2023 года специалисты сервиса hh.ru составили топ-10 удаленок в Петербурге.

- Только за последний месяц доля откликов на удаленный формат работы дошла до 21 процента. На протяжение нескольких лет спрос на дистант у соискателей не ослабевает. Доля вакансий с возможностью трудится на дистанте также растет: 7,8 процентов в феврале, что на 1,8 процента больше, чем в январе, - сообщает сервис.

Зарплаты до 50 тысяч рублей предлагают работодатели на вакансии: оператор видеонаблюдения, косметолог в онлайн фитнес-центр, удаленный менеджер по автострахованию, диктор или ведущий. Получать до 100 тысяч можно за работу: модератор, видеомонтажер, дизайнер, PR-менеджер в IT-компанию, контент-менеджер, специалист по претензионно-исковой работ. А дизайнер продукта (UX/UI) при удаленной работе может получать до 150 тысяч рублей. Самая высокая зарплата в 250 тысяч рублей у регионального менеджера по работе с партнерами.