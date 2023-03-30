Гонщик без прав устроил ДТП пытаясь скрыться от ДПС в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге мужчина за рулем иномарки устроил ДТП пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Все произошло вечером 29 марта 2023 года. Сотрудники полиции заметили машину, которая гнала по Искровскому проспекту и попытались остановить ее, но водитель лишь прибавил скорости. Началась погоня, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Пытаясь скрыться от стражей правопорядка, преследуемый на пересечении проспекта Большевиков и улицы Народной, не предоставив преимущество, совершил столкновение с легковушкой. Но произошедшее ДТП не остановило водителя, и он продолжил движение, - рассказали в полиции.

В итоге сотрудники полиции, понимая, что лихач создает угрозу для окружающих, применили табельное оружие, выстрелив по машине. В итоге автомобиль остановился, из него выскочил водитель и начал убегать. Инспектор стал преследовать мужчину и выстрелил три раза в воздух. Тогда водитель остановится. Им оказался 36-летний житель Фрунзенского района. Оказалось, что в 2022 году его лишили водительских прав.

В отношении водителя составлено три административных протокола. Его автомобиль помещен на штрафстоянку.