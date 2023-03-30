Кафедра бокса НГУ имени Лесгафта переедет в «Сибур Арену» в Петербурге. Фото: НГУ имени Лесгафта

Кафедра теории и методики бокса НГУ имени Лесгафта переезжает в «Сибур Арену». Также в вузе должность заведующего теперь занимает руководитель региональной общественной организации «Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга» Максим Жуков. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба университета.

- Студенты нашего университета должны чтить и сохранять историю петербургского бокса: они должны знать истоки возникновения кафедры, яркие имена и фамилии наших больших тренеров, - отметил Максим Жуков.

Ранее «Сибур Арена» стала домашней площадкой для баскетбольного и волейбольного «Зенита». Там же регулярно проводятся масштабные турниры по теннису и боксу.

- Надо развиваться и расти дальше - подниматься на новый уровень! - отметил заслуженный тренер Олег Кузьмин.

Напомним, кафедра бокса основана в институте в 1983 году.