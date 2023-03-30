Мошенник из Петербурга пародировал голоса чиновников и занимал деньги у незнакомцев

Мужчину задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мошенника-пародиста задержали полицейские в Петербурге. Мужчина научился имитировать голоса представителей федеральных ведомств. Он звонил чиновникам и руководителям образовательных организаций и просил перевести ему денег в долг. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Готовясь к таким звонкам, аферист изучал структуру органов власти, находил в открытых источниках видео- и аудиоматериалы и копировал манеру общения, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские возбудили два уголовных дела по статье «мошенничество». Одна из потерпевших - заместитель директора государственного учреждения дополнительного профессионального образования, которое находится в Москве. А второй человек – руководитель регионального Россельхознадзора.

Мошенник «занял» у них 165 тысяч рублей. Сейчас он задержан. Расследование уголовного дела продолжается.