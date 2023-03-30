«Читать сердцем» в Санкт-Петербурге: стартовал литературный проект, посвященный подвигу народа в Великой Отечественной войне

Мария Сарамуд, юная участница конкурса «Читать сердцем». Фото: предоставлено организатором конкурса

С середины марта в Санкт-Петербурге проводится корпоративный литературный конкурс «Читать сердцем». По мнению организаторов проекта, развитие традиций художественного чтения позволит сохранить в памяти поколений подвиг нашего народа во время Великой Отечественной войны.

Концепцию патриотического проекта разработали в компании «Газпром переработка». Участниками могут стать сотрудники дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», а также члены их семей. На суд слушателей и именитого жюри они представят видеоролики, в которых зачитывают известные произведения на патриотическую тему. Принимаются как стихотворения, так и проза.

Айрат Ишмурзин, генеральный директор ООО «Газпром переработка». Фото: предоставлено организатором конкурса.

- Это масштабное мероприятие мы проводим впервые, - рассказал генеральный директор компании-организатора Айрат Ишмурзин. – Конкурс «Читать сердцем» дает возможность взрослым и детям публично выступить, проявить таланты, представить свои любимые литературные произведения слушателям. А для оценки работ мы привлекаем компетентных и профессиональных специалистов – известных деятелей культуры, актеров, телеведущих, педагогов.

Творческую инициативу организаторов уже поддержали режиссер и продюсер Илья Михайлов-Соболевский, российский писатель-фантаст Дмитрий Емец, режиссер и продюсер документального кино Илья Михайлов-Соболевский, актеры Андрей Филиппак и Константин Соловьев, телеведущая Ольга Митрофанова. Они также представили видеоролики с собственным прочтением стихотворений Константина Симонова, Александра Твардовского и Анны Ахматовой.

- «Газпром переработка» не первый год поддерживает культурные, образовательные, просветительские инициативы. Проведение конкурса художественного чтения стало органичным продолжением проводимой компанией социальной политики. Объединить вместе на одной, пусть и он-лайн, площадке такое количество неравнодушных, увлеченных поэзией, прозой людей это замечательно. И я верю, что благодаря таким проектам людей заинтересованных литературой и творчеством в целом станет больше, – поделился режиссер Илья Михайлов-Соболевский.

Работы участников будут оцениваться в шести номинациях, среди которых «Семейное чтение», «Коллективное чтение» и «Самая читающая компания».

Победители конкурса будут определены накануне Дня Великой победы. Церемония награждения пройдет 5 мая.