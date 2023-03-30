Более 10 нелегальных автостоянок снесли в Петербурге. Фото: Пресс-служба Смольного

Более 30 тысяч квадратных метров городской земли освобождены от незаконных автостоянок в Петербурге. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом Северной столицы.

- В результате работ освобождено 11 незаконно занятых земельных участков, находящихся в собственности города. Мероприятия проведены на территории Красногвардейского, Калининского, Кировского, Невского, Выборгского и Петродворцового районов, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты просили у нарушителей документы, которые позволили им использовать территорию под автостоянки. Но никто из них не смог предоставить подтверждающие бумаги. Все 11 территорий находятся в собственности города.

Но далеко не все из нарушителей самостоятельно освободили использованные участки после требований. Поэтому городские специалисты самостоятельно демонтировали все здания и шлагбаумы. А недобросовестным петербуржцам теперь придется возместить проделанные работы.