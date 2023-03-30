Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 11:56

Более 10 нелегальных автостоянок снесли в Петербурге

Их открыли на земельных участках, которые принадлежат городу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Более 10 нелегальных автостоянок снесли в Петербурге.

Более 10 нелегальных автостоянок снесли в Петербурге.

Фото: Пресс-служба Смольного

Более 30 тысяч квадратных метров городской земли освобождены от незаконных автостоянок в Петербурге. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом Северной столицы.

- В результате работ освобождено 11 незаконно занятых земельных участков, находящихся в собственности города. Мероприятия проведены на территории Красногвардейского, Калининского, Кировского, Невского, Выборгского и Петродворцового районов, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты просили у нарушителей документы, которые позволили им использовать территорию под автостоянки. Но никто из них не смог предоставить подтверждающие бумаги. Все 11 территорий находятся в собственности города.

Но далеко не все из нарушителей самостоятельно освободили использованные участки после требований. Поэтому городские специалисты самостоятельно демонтировали все здания и шлагбаумы. А недобросовестным петербуржцам теперь придется возместить проделанные работы.