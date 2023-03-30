Вакцинация от кори начнется в Ленобласти 3 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заболеваемость корью растет в Петербурге и Ленинградской области. Врачи бьют тревогу. Поэтому специалисты приняли решение провести в регионе «подчищающую иммунизацию» или, простыми словами, масштабную прививочную компанию. Она стартует 3 апреля. Об этом сообщает Online47.ru.

- В Ленобласти было зарегистрировано 77 лабораторно подтвержденных случаев. Сейчас активные очаги отсутствуют. В регионе заканчивается подготовка к иммунизации, и уровень готовности – номер один, - рассказала изданию начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Лидия Буц.

Вакцинацию от кори организуют в областных поликлиниках и других медицинских учреждениях. Врачи напоминают, что люди старше 35 лет должны быть привиты от кори два раза, потому что у взрослых людей статус вакцинирования может снизиться.