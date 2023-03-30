В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта с первого апреля

Движение транспорта ограничат в трех районах Петербурга с 1 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В трех районах Северной столицы ограничат движение из-за ремонтных работ с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

– Из-за прокладки электрокабеля ограничат движения от набережной реки Пряжки до Лермонтовского проспекта в Адмиралтейском районе. Также до 14 апреля водителям следует быть внимательными на участке от Лермонтовского проспекта до улицы Писарева, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на время прокладки газопровода – с 1 по 2 апреля – закроют движение по Кооперативной улице в поселке Парголово. Объехать перекрытый участок можно через улицу Вологдина, Донецкую, а также Ольгинскую дорогу.

До 5 октября 2025 года из-за возведения пешеходной галереи ограничат проезд от Гренадерской улицы до улицы Фокина. Автолюбители смогут проехать через Большой Сампсониевский проспект, Евпаторийский переулок и Пироговскую набережную.

В Московском районе на два дня замедлят движение транспорта по Дунайскому проспекту.

В пресс-службе ГАТИ порекомендовали заранее планировать маршрут, учитывая ограничения, а также обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.