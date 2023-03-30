«Бронка Групп» запустил новую производственную площадку в Кировском районе Петербурга

«Бронка Групп» открыл новую производственную площадку на Броневой улице. Фото: www.bronkagroup.ru

Новая производственная площадка завода «Измерон» открылась 30 марта на Броневой улице. На торжественной церемонии запуска присутствовали Алексей Миллер, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, и генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– Площадка оснащена современными станками, печами, а также парк испытательных стендов. Всего потратили на обновленный «Измерон», оснащение и закупку оборудования более 2,3 млрд рублей. Строительство нового завода заняло менее 3 лет, – поделились в организации.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов также подчеркнул, что подобное инновационное производство – толчок в нефтегазовой промышленности Петербурга и России. К слову, главный заказчик продукции завода – «Газпром», который покупает у завода комплексы подземного оборудования.