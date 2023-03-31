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НовостиПолитика30 марта 2023 21:14

Звезду Героя России получила вдова погибшего на спецоперации штурмана из Ленобласти

Указом президента России 16 марта майора наградили Героем России посмертно
Элеонора КУРЮМОВА
Высшую госнаграду получила вдова погибшего на спецоперации штурмана из Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Высшую госнаграду получила вдова погибшего на спецоперации штурмана из Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Высшую государственную награду Звезду Героя России 30 марта получила вдова штурмана из Ленобласти – Наталья Боровикова. Вертолет ее супруга сбили во время спецоперации. Указом президента России 16 марта 2023 года майор Алексей Боровиков удостоен звания Героя России посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

– К высшей государственной награде за подвиги и спасенные жизни ребят из Ленинградской области представляется Алексей Юрьевич. Он пример настоящего Героя, защищавшего мирное небо над нашими с Вами головами. Боль утраты разделяют в этот день с вами все ленинградцы, – обратился к женщине губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Известно, что летчик-штурман Алексей Боровиков погиб 4 декабря прошлого года, выполняя боевое задание во время специальной военной операции на Украине. Вертолет, которым он управлял, сбили на территории ЛНР прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.