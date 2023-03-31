Звезду Героя России получила вдова погибшего на спецоперации штурмана из Ленобласти

Высшую госнаграду получила вдова погибшего на спецоперации штурмана из Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Высшую государственную награду Звезду Героя России 30 марта получила вдова штурмана из Ленобласти – Наталья Боровикова. Вертолет ее супруга сбили во время спецоперации. Указом президента России 16 марта 2023 года майор Алексей Боровиков удостоен звания Героя России посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

– К высшей государственной награде за подвиги и спасенные жизни ребят из Ленинградской области представляется Алексей Юрьевич. Он пример настоящего Героя, защищавшего мирное небо над нашими с Вами головами. Боль утраты разделяют в этот день с вами все ленинградцы, – обратился к женщине губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Известно, что летчик-штурман Алексей Боровиков погиб 4 декабря прошлого года, выполняя боевое задание во время специальной военной операции на Украине. Вертолет, которым он управлял, сбили на территории ЛНР прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.