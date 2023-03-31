Уголовное дело о смерти пенсионера из-за гололеда в Петербурге отправили в суд

Уголовное дело о смерти пенсионера от падения на гололеде в Петербурге отправили в суд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в суд отправилось уголовное дело о смерти пенсионера, упавшего на гололеде. В качестве обвиняемого на скамье подсудимых предстанет сотрудник дорожного предприятия, который недобросовестно выполнил работу. Об этом 31 марта 2023 года рассказали в прокуратуре города.

- 20 декабря 2022 года заместитель начальника автоколонны, который контролировал качество уборки, не убедился в том, что тротуар у дома 21/27 по переулку Джамбула находится в надлежащем виде, без гололеда, и подписал наряд-задание об оказании услуг по ручной уборке тротуаров, - рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В итоге в тот же день на данном тротуаре, где был гололед, поскользнулся 83-летний пенсионер и сильно ударился головой, так, что получил сотрясение, а также ушиб мозга и перелом лобной и теменной костей. 4 января 2023 года мужчина умер в больнице от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.