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НовостиПроисшествия31 марта 2023 9:54

Суд Петербурга не стал арестовывать анестезиолога после смерти 5-летнего ребенка из-за операции

Врач неправильно установила маленькому пациенту подключичные катетеры
Анастасия НУРАДИЛОВА
Врач неправильно установила маленькому пациенту подключичные катетеры.

Врач неправильно установила маленькому пациенту подключичные катетеры.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор врачу анестезиологу-реаниматологу, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, из-за неправильных действий врача погиб 5-летний ребенок. Женщина могла не правильно установить маленькому пациенту катетер. Все произошло в августе 2021 года.

- Врач устанавливала ребенку подключичный катетер и ввела его глубже допустимого в вены с обеих сторон. Пятилетнему малышу причинен тяжкий вред здоровью, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Из-за неправильных действий врача ребенок умер от кровотечения и попадания воздуха в плевральные полости. Женщина признала вину частично. Она объяснила, что неправильно ввела катетер только с левой стороны.

Суд на 1,5 года ограничил свободу врача и запретил ей в течение двух лет заниматься врачебной деятельностью.