Ленинградский зоопарк будет закрыт 3 апреля из-за санитарного дня

В зоопарке запланирована уборка территории Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ленинградский зоопарк напомнил посетителям об изменении режима работы 3 апреля. В этот день встретиться с милыми животными не получится: зверинец будет закрыт. Территорию зоопарка будут убирать – там запланирован санитарный день. Об этом сообщает пресс-служба 31 марта.

- Дорогие друзья! Решили напомнить вам, что в следующий понедельник Ленинградский зоопарк будет закрыт для посетителей, - говорится в сообщении Ленинградского зоопарка.

В зверинце напомнили, что санитарные дни там будут проходить раз в месяц. В ближайшее время генеральная уборка территории запланирована на 3 апреля, 15 мая и 5 июня. Сотрудники зоопарка пообещали показывать работу в санитарные дни в своих социальных сетях.

Напомним, накануне директор Ленинградского зоопарка анонсировал пополнение в зверином штате. Сейчас туда уже закупили рептилии и амфибии. Позже там появятся длиннохвостые макаки и тамарины.