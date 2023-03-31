Женщину изнасиловали во время переезда в Ленобласти

Жительницу Ленобласти изнасиловали во время переезда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области женщина стала жертвой изнасилования во время переезда. Случилось все, когда она попросила своего знакомого помочь ей перевести вещи, а он вместо этого набросился на приятельницу. Об этом 31 марта 2023 года пишет "Мойка78".

- В полицию обратился житель Москвы. Он рассказал, что его жену, проживающую в деревне Гостилицы в Ленобласти, изнасиловали, - рассказало издание.

Так, вечером 30 марта женщина попросила своего знакомого помочь ей с переездом. Тот согласился. Но когда пришел, был пьян. Вместо того, чтобы помогать переносить вещи, он начал приставать к женщине, после чего взял ее силой и изнасиловал. Через какое-то время насильник ушел, а женщина позвонила мужу и рассказала о случившемся.

Известно, что на данный момент подозреваемый уже задержан. По факту возбуждено уголовное дело.