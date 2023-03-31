13 уклонистов осудили в Петербурге с начала проведения частичной мобилизации Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге судили 13 военнослужащих, которые уклонялись от мобилизации. Мужчины сбегали с воинских частей, чтобы избежать отправки в зону проведения специальной военной операции. Об этом 31 марта сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Десять из 13 осужденных отправили в колонию. Там они проведут от одного года до 5,5 лет. Большинство осужденных объяснили свой поступок проблемами со здоровьем, - говорится в сообщении ведомства.

Остальные три человека получили условные сроки. Известно, что некоторые военнослужащие сами признают свою вину и раскаиваются. Один из осужденных написал рапорт, чтобы все таки отправиться в зону проведения СВО из Северной столицы.

Напомним, в сентябре 2022 года в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены изменения в статьи о мобилизованных уклонистах.