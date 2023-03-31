Дорожную службу будут судить в Петербурге после смерти блокадника из-за падения на льду. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Следственного комитета Петербурга завершили расследование уголовного дела о смерти старейшего работника Большого Драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Напомним, в декабре прошлого года Адиль Велимеев поскользнулся на льду и упал. В тяжелом состоянии он попал в больницу. 4 января от полученных травм пенсионер скончался.

- На дорожное предприятие, которое должно было убирать пешеходные дорожки, было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

Напомним, заслуженный работник культуры России Адиль Велимеев работал в БДТ заведующим машинно-декорационной частью театра. Смертельный инцидент произошел с ним на переулке Джамбула днем 20 декабря. Из-за падения он получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Мужчине было 83 года.