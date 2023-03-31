Новый ЖК в Каменке построит экс-директор мясокомбината «Самсон» из Петербурга

Новый ЖК в Каменке построит бывший директор мясокомбината «Самсон». Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский застройщик, гендиректором которого оказался экс-директор «Самсона» – Хамзат Арсамаков, обратился в Градостроительную комиссию Петербурга (ГРК). Туда представитель компании подал заявление, чтобы согласовать возведение двух жилых домов в поселке Каменка Всеволожского района. Организация также обещала сделать на первых этажах домов взрослую и детскую поликлиники. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

– На заседании рабочей группы мы рассмотрели заявление и решили вынести обсуждение вопроса на ГРК, — прокомментировали в беседе с издательством представители комитета по строительству. При этом внешний вид и конструкция будущих домов уже согласована.

Эксперты отметили, что занять новый жилой комплекс может до 20 тысяч квадратных метров. По мнению специалистов консалтинговой компании NF Group стоить один квадратный метр может от 60 до 80 тысяч рублей.