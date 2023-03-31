Суд Петербурга отклонил апелляцию бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина

Суд не выпустил из-под стражи бывшего вице-губернатора Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд Петербурга не выпустил бывшего вице-губернатора из-под стражи. Сам обвиняемый и его защитник просили изменить решение на домашний арест, запрет определенных действий или залог в сумме 1 000 000 рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Постановление суда первой инстанции является законным и обоснованным по мнению стороны обвинения. Прокурор просил не менять наказание для обвиняемого, а также не удовлетворять апелляционную жалобу, – добавили в пресс-службе.

Как стало известно, бывший вице-губернатор Москвин с 2017 по 2021 годы получал взятки за покровительство депутата Заксобрания Ленобласти Даниила Федичева. Обвиняемый не проверял и не реагировал на нарушения в работе АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области». За это он и получил 8,5 миллионов рублей наличными. К слову, депутата ЗакСа также отправили под стражу до 1 мая.

Михаила Москвина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас бывшему вице-губернатору грозит огромный штраф и даже лишение свободы на срок до пятнадцати лет.