Таможня передала Минобороны два автомобиля и тягач, конфискованные в Ленобласти. Фото: sztu.customs.gov.ru

Выборгская таможня изъяла по решению суда автомобили «Хаммер X-2», «Форд Ф-250» и тягач «Рено Премиум» с полуприцепом-цистерной. Теперь их передали Министерству обороны России и они считаются федеральной собственностью страны. Об этом сообщили 31 марта в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

– Сотрудники таможни удостоверились в безопасности товаров, а также подготовили полный пакет документов для безвозмездной передачи 23 партий имущества, – добавили в пресс-службе ведомства, конфисковавшего автомобили.

Кроме того, Министерство обороны получило и шедшие с ними автозапчасти, моторное масло, листы фанеры, кровельного материала, а также несколько лопат. После обращения в федеральную собственность, американский внедорожник, пикап и тягач будут использоваться в ходе специальной военной операции.