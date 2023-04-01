Заморозки придут в Петербург в ночь на 3 апреля

Небольшой снег будет идти все выходные Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Небольшие заморозки придут в Петербург в ночь на понедельник, 3 апреля. При этом все выходные в городе будет сохраняться плюсовая температура. Так, в субботу это будет от 0 до +2 градусов, а в воскресенье от +1 до +3 градусов. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- В регионе под влиянием северо-восточной периферии циклона сохранится облачная погода, пройдет снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах образуется гололедица, - рассказал синоптик.

Снег местами продолжится и в воскресенье. Атмосферное давление будет расти - 757 мм. рт. ст., что все еще ниже нормы.