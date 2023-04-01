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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 8:56

Мужчина выстрелил в лицо пятикласснику в Ленобласти

После происшествия подозреваемый выкинул пистолет в реку
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Хулигана оперативно задержали

Хулигана оперативно задержали

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчина выстрелил в лицо 11-летнему ребенку в городе Никольское Ленинградской области вечером 31 марта. Пятиклассник стоял на улице вместе с 17-летней девушкой, когда к ним неожиданно подошел незнакомец и выстрелил в мальчика. Ничего не объяснив, мужчина скрылся с места, а ребенка на скорой доставили в больницу. Школьник отделался лишь ссадиной на подбородке. Спустя пару часов хулигана задержали.

- На Советском проспекте был задержан 36-летний уроженец Северного Кавказа. Он уверяет, что хотел выстрелить из своего пневматического пистолета в сторону, но по неосторожности попал в мальчика, - сообщает новостной портал Конкретно.ru.

Пистолет мужчина якобы выбросил неподалеку в реку. Сейчас в этом разбирается полиция. Уголовное дело возбуждено за хулиганство.