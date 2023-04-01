Пенсионер зарезал знакомую в Ленобласти и спустя два дня сам вызвал полицию

Пенсионера задержали Фото: Олег ЗОЛОТО

66-летний пенсионер из Гатчины в Ленобласти днем 26 марта зарезал 76-летнюю знакомую. Конфликт произошел из-за денег. Женщина давала ему 10 тысяч рублей на установку камеры в своей квартире, но ни денег, ни камеры так и не увидела. Отдавать их пенсионер не собирался, поэтому во время конфликта схватил стамеску и ударил знакомую в живот. Дальше в ход пошел кухонный нож. Им он нанес женщине два удара в грудь. Они оказались смертельными.

- После этого мужчина помыл стамеску и положил ее в ящик для инструментов в прихожей. Нож взял с собой, положив в пакет. Прихватил и кошелек потерпевшей. Вышел из квартиры, заперев дверь найденными на месте ключами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Нож и ключи быстро отправились в реку Колпанская неподалеку, а пакет в помойку. В кошельке оказались различные карточки и 4 тысячи рублей. Себе он оставил только деньги. Спустя два дня мужчина вернулся на место преступления. Он залез в дом через окно и сам вызвал полицию. Теперь он задержан. Дело возбуждено по статье "Убийство".