Восьмимесячный младенец погиб в ДТП под Петербургом

Восьмимесячная девочка погибла в ДТП в Ленобласти. Ребенок и четверо взрослых госпитализированы Фото: Олег ЗОЛОТО

Восьмимесячная девочка погибла в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате столкновения автомобилей «Рено Каптюр» и «Мицубиси Дели» также госпитализированы пятилетний ребенок и четверо взрослых.

Полиция проводит проверку после аварии, произошедшей на 13-м километре дороги Анташи - Ропша - Красное Село. По предварительным данным в 18:20 «Мицубиси» вылетел на встречную полосу по неустановленной причине и столкнулся с «Рено Каптюр». Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

40-летний водитель «Рено» и его пассажирка попали в больницу. Вместе с ними ехал пятилетний ребенок, его тоже увезли в больницу. Восьмимесячная девочка, находившаяся в «Рено», погибла. Также в состоянии средней тяжести госпитализирован 58-летний водитель «Мицубиси». Ехавшая с ним 65-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.