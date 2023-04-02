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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 16:00

Взрыв прогремел в ресторане на Университетской набережной

По предварительным данным 1 человек погиб и еще 6 пострадало в результате ЧП
Елизар ПИРОГОВ
По предварительным данным от взрыва на Университетской набережной погиб 1 человек и 6 пострадали

По предварительным данным от взрыва на Университетской набережной погиб 1 человек и 6 пострадали

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ресторане на Университетской набережной прогремел взрыв. По сообщениям очевидцев в ресторане прозвучал громкий хлопок после чего в здании разбились окна. По предварительным данным от взрыва в ресторане на Университетской набережной погиб один человек. Еще 6 человек пострадали. Официального подтверждения этой информации пока нет. На месте работает 13 бригад МЧС. Данные о происшествии уточняются.