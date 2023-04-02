Взрыв прогремел в ресторане на Университетской набережной

По предварительным данным от взрыва на Университетской набережной погиб 1 человек и 6 пострадали Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ресторане на Университетской набережной прогремел взрыв. По сообщениям очевидцев в ресторане прозвучал громкий хлопок после чего в здании разбились окна. По предварительным данным от взрыва в ресторане на Университетской набережной погиб один человек. Еще 6 человек пострадали. Официального подтверждения этой информации пока нет. На месте работает 13 бригад МЧС. Данные о происшествии уточняются.