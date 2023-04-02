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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 16:39

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб после взрыва в кафе на Университетской набережной

16 человек пострадали после взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге
Елизар ПИРОГОВ
Военкор Владлен Татарский погиб после взрыва в кафе на Университетской набережной. Фото: vk.com/Владлен Татарский

Военкор Владлен Татарский погиб после взрыва в кафе на Университетской набережной. Фото: vk.com/Владлен Татарский

Взрыв в ресторане на Университетской набережной Петербурга унес жизнь военного корреспондента Владлена Татарского. Еще 16 человек пострадали. Их осматривают медики. Об этом в воскресенье вечером сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сообщение о взрыве в кафе на Университетской набережной дом 25 поступило в полицию Василеостровского района 2 апреля в 18:13. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Известно, что в момент взрыва в кафе «Стрит фуд бар №1» происходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. Незадолго до происшествия очевидцы услышали хлопок, после которого в здании выбило стекла.