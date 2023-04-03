Число пострадавших от взрыва в кафе в Петербурге увеличилось до 32 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После трагического взрыва, который произошел вечером 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге выросло число пострадавших. По данным Министерства по здравоохранению в больницах уже находятся 32 человека.

- Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 32 человек. 10 находятся в тяжелом состоянии, - сообщил Минздрав.

Как ранее отметили в комитете по здравоохранению, у города есть все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, что взрыв произошел в седьмом часу вечера. Известно, что на творческий вечер военкору Владлену Татарскому пришла девушка и подарила ему статуэтку. Предположительно внутри находилось около 200 граммов тротила. Спустя несколько минут произошел взрыв. Военкор погиб на месте, остальные пострадали. Сейчас расследованием занимаются следователи из Москвы.