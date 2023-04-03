Полиция разыскивает участников массовой драки в ТЦ Невского района Петербурга

Полиция расследует обстоятельства группового конфликта в торговом центре в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует обстоятельства массовой драки в одном из торговых центров в Невском районе. Известно, что сам конфликт произошел поздно вечером 1 апреля 2023 года в ТЦ на Тепловозной улице. Спустя сутки в медучреждение обратился один из участников потасовки. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В ночь на 3 апреля в полицию поступила информация из детского медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратился один из участников конфликта, 16-летний подросток. У несовершеннолетнего пациента были зафиксированы ушиби и ссадины. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой, - рассказали в полиции.

О самом конфликте полиции стало известно в ходе мониторинга интернета. В сети обнаружена видео запись, на которой происходит драка между посетителями. По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемых разыскивают.