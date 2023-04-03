Пять мостов разведут в Петербурге ночью 3 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С началом новой рабочей недели в Санкт-Петербурге возобновилась технологическая разводка мостов. Так, с 3 на 4 апреля 2023 года в городе разведут пять мостов для проверки их состояния. Об этом рассказали в "Мостотресте".

- В Петербурге в ночь на 4 апреля будут разведены Володарский мост, мост Александра Невского, Литейный мост, Дворцовый и Тучков, - сообщили в компании.

Традиционно разводка запланирована по обычному графику. Однако в действительности подняты крылья могут быть именно в данный промежуток, но не четко в указанное время. Так, Дворцовый будут разводить в период с 1:10 до 4:55 часов, Литейный с 1:40 до 4:45 часов, Тучков с 2:00 до 4:55, Володарский с 2:00 до 5:45 и мост Александра Невского с 2:20 до 5:10 часов.

Напомним, что с 10 апреля в Петербурге начнется уже полноценная навигация по рекам.