Упавшее дерево убило прохожего в Курортном районе Петербурга

Упавшее дерево насмерть придавило человека в Курортном районе Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге дерево упало под напором тяжелого мокрого снега и насмерть прибило человека. Трагедия произошла в Курортном районе города вечером 2 апреля 2023 года. Об этом сообщает издание "Мойка78".

- Житель Петербурга погиб после падения дерева возле дома на Пушкинской улице, 17. Тело человека нашли под упавшим стволом вечером 2 апреля, - пишет издание.

- Трагедия произошла на частном участке при спиле дерева, - уточнили spb.kp.ru в пресс-службе администрации.

По предварительным данным, погибшим оказался 33-летний житель Петербурга. Дерево же рухнуло из-за налипшего на него мокрого снега. Материалы дела были переданы в следственный комитет города, который проводит проверку.

Напомним, что плохая погода со снегом не утихает в Петербурге с конца марта. 3 апреля в городе снова шел снег. Синоптики обещают, что потепление начнется с 5 апреля.