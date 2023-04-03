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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 15:47

Количество пострадавших в теракте, где погиб Владлен Татарский, возросло до 33 человек

Восемь человек находятся в тяжелом состоянии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Теракт произошел вечером 2 апреля.

Теракт произошел вечером 2 апреля.

Фото: Артем КИЛЬКИН

После взрыва в кафе Петербурга больше 30 человек попали в больницы Северной столицы. Количество пострадавших в теракте выросло до 33 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России вечером 3 апреля.

- По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 33 человека, - пишет ТАСС.

Среди пострадавших двое подростков. В больницах города остаются 22 человека. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные 14 – в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Напомним, теракт произошел вечером 2 апреля. Из-за взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По подозрению в теракте задержана 26-летняя Дарья Трепова. Но она сама вину не признает. Известно, что террористку завербовали украинские специальные службы. Расследование уголовного дела продолжается.