Стояк с горячей водой на Маршала Казакова в третий раз прорвало в Петербурге

Трубу с горячей водой на Маршала Казакова прорвало в третий раз. Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице Маршала Казакова, 84 в третий раз за последние четыре месяца прорвало магистральную трубу горячего водоснабжения. Залило все квартиры на этаже и ниже. Об этом spb.kp.ru рассказал пострадавший от импровизированных термальных источников житель дома.

– Прорыв произошел примерно в 20:30. Сломался стояк с горячей водой у черной лестницы. Естественно сработала пожарная сигнализация, отключились лифты, затопило несколько квартир. Точное количество не назову. Сейчас вода с лестницы водопадом льется вниз, – поделился мужчина в беседе с нашим корреспондентом.

Управляющая компания никак произошедшее не комментирует. Хотя случай не первый и даже не второй. Самый крупный прорыв, по словам пострадавших жителей, был в декабре 2022, тогда прорвало эту же трубу, но на чердаке. В результате затопило 23 квартиры. Известно также, что из-за неоднократных поломок несколько раз в 84-м доме отключали воду.

Пострадавший от потопов мужчина подал на УК в суд. С его слов, компания не пытается решить проблему, а только предлагает компенсацию в несколько раз ниже реального ущерба.