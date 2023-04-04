Двух мужчин приговорили к 1,2 года колонии за поджог автомобиля в Петербурге

Мужчин приговорили к 1,2 года колонии за уничтоженный автомобиль. Фото: Артем КИЛЬКИН

Два жителя Петербурга решили провести вечер у костра из автомобилю «Haval H9», который они умышленно подожгли. За это Калининский суд Санкт-Петербурга приговорил обоих к 1,2 года в колонии. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Происшествие случилось около половины первого ночи 12 декабря прошлого года. Мужчины по предварительному сговору пытались уничтожить автомобиль «Haval H9», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчины действовали с одинаковым энтузиазмом: один стоял на стреме, а другой претворял задуманное в жизнь. Последний положил на капот машины бутылку с горючим материалом, завернутую в пакет. После он открутил крышку бутылки, поджог перчатку, вымоченную в горючем, и кинул ее на капот, успев отойти от авто.

Машина загорелась, преступники скрылись. Водитель, обнаруживший только каркас от бывшего автомобиля, был шокирован. Одного ущерба в ходе следствия насчитали на 3,3 миллиона рублей. Обвиняемые вину полностью признали. Но какое-то время посидеть за пионерским костром у них не получится.