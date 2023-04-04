Потепление начнется в Петербурге с 5 апреля

Весна начнется в Петербурге с 5 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Затянувшая зима в Санкт-Петербурге подходит к концу. Об этом 4 апреля 2023 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что уже со среды, 5 апреля, в городе начнет теплеть, а в небе даже разойдутся облака и выглянет солнце.

- Затянувшийся февраль подходит к концу. В среду осадки прекратятся, днем выглянет солнце, и прогреет воздух до плюс 4-6 градусов, - рассказал специалист.

Это значит, что жителям Петербурга надо готовиться к новой порции слякоти и луж, так как за последнюю неделю в городе немало выпало снега.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 6 апреля ожидается еще более приятная погода. Ночью, правда, температура опустится до минус 3-5 градусов, но уже днем солнце снова прогреет воздух до 7-9 градусов. Остается надеяться, что похолоданий больше не будет.