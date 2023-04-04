В Петербурге 11-месячная девочка обварилась кипятком

Малышку ночью привезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Маленький ребенок получил серьезные ожоги и попал в больницу. От кипятка пострадала 11-месячная девочка из Центрального района Северной столицы. Об этом во вторник, 4 апреля, пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Скорая помощь в квартиру на улице Марата была вызвана 4 апреля ночью. В три часа ночи врачи привезли в Детскую больницу №1 девочку в возрасте 11 с половиной месяцев, - сообщает источник.

Малышка получила термический ожог второй степени. Девочка обожгла голеностопный сустав и стопы. Известно, что ребенок воспитывался в семье мигрантов. Но, видимо, родители не доглядели за младенцем, и малышка пролила на себя горячую жидкость.

Врачи больницы оказали маленькой девочке помощь и отпустили ее домой. Сейчас жизни 11-месячного ребенка ничего не угрожает.