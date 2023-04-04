Жителей Ленобласти предупредили о вышедших из спячки медведях

Медведи вышли из спячки в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Весна все же пришла в Ленинградскую область. Несмотря на то, что везде еще лежит снег, в регионе начали просыпаться после зимней спячки медведи. Об этом 4 апреля 2023 года жителей области, а также петербуржцев предупредили в Росприроднадзоре. Так, одного такого хищника уже заметили в Кингисеппском районе. Медведь выбежал на проезжую часть.

- После зимней спячки хищник голоден и очень агрессивен. Опасна и самка с малышами. Если вы встретили медвежонка, то не пытайтесь угостить его, сделать фотографию или попытаться рассмотреть поближе. Как правило, где-то рядом есть его мама. Медведица не будет пытаться отпугнуть и сразу нападет, - пояснили в ведомстве.

Голодных медведей привлекают свалки и неубранные пищевые отходы. Поэтому важно содержать территории домов в чистоте.

При походе в лес лучше делать это группой побольше, громко разговаривать, чтобы отпугнуть зверя. При встрече с медведем не стоит делать резких движений и пугать его. Надо спокойно уйти, не поворачиваясь к нему спиной. Если же мишка зафыркал или зарычал, то можно пошуметь ему в ответ чем-нибудь, что будет под рукой.