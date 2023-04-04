Полицейские задержали грабителя, угрожавшего ножом кассиру магазина в Петербурге

Подозреваемого задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции расследуют ограбление магазина на Садовой улице в Северной столице. Инцидент произошел 3 апреля. Мужчина угрожал кассиру ножом и требовал денег. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 25-летняя девушка за кассой испугалась угроз и отдала преступнику более 36 тысяч рублей. Мужчина забрал деньги и скрылся, - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Подозреваемого задержали в ночь на 4 апреля около квартиры у дома на Смольном проспекте. Мужчину поймали по горячим следам сотрудники уголовного розыска Центрального района. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.