Движение транспорта ограничат в шести районах Петербурга с 6 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 6 апреля 2023 года введут ограничения для движения транспорта сразу в шести районах города. Это коснется Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Московский, Петроградский и Петродворцовый района. Об этом сообщили в ГАТИ.

- С 6 апреля по 11 июня будет закрыт съезд в Ново-Московского моста на набережную Обводного канала в Адмиралтейском районе, - сообщили в инспекции.

С 6 по 19 апреля будет также закрыт сквозной проезд по Урхову переулку от улицы Швецова до улицы Маршала Говорова. А в Московском районе до 9 июня закроют движение по Толмачевской улице от Быковской улицы до Стартовой улицы.

Помимо этого в Петроградском районе по 3 августа будет закрыт проезд по Петровскому проспекту от Петровской площади к Ремесленной улице.

Более подробно о всех перекрытиях можно узнать на странице ГАТИ.