Из-за съемок фильма 8 и 9 апреля движение транспорта в Петербурге ограничат

Съемки фильма 8 и 9 апреля ограничат движение транспорта в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по транспорту Северной столицы рассказал об ограничениях движения транспорта на выходных, 8 и 9 апреля. В эти дни в Кировском районе пройдут съемки художественного фильма «Десять дней до весны».

- 8 апреля с 6 утра до 23:59 будет запрещено движение по Турбинной улице от улицы Зои Космодемьянской до седьмого дома. Ехать нельзя будет по Оборонной улице от улицы Косинова до Севастопольской улицы, - говорится в сообщении ведомства.

Останавливаться на этих же участках запрещено с полуночи до 23:59 часов 8 апреля.

Из-за съемок фильма 9 апреля движение транспорта запретят на улице Маринеско. Запрет будет действовать с 6 утра до 23:59. Кроме этого, нельзя будет останавливаться на нечетной стороне улицы Зайцева от проспекта Стачек до Краснопутиловской улицы, а также на улице Маринеско.