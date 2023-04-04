8-летний мальчик без вести пропал в Петербурге. Фото: "Лиза Алерт"

Восьмилетний мальчик пропал в поселке Парголово. Ребенка ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Школьник может находиться в Петербурге. Мальчик ушел из дома 4 апреля. С тех пор нет информации о его местонахождении.

- Мальчик 2014 года рождения пропал 4 апреля, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшего мальчика составляет 128 сантиметров. Он нормального телосложения,со светлыми волосами и голубыми глазами. Ребенок одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, темные ботинки, синюю шапку.

Под постом о пропаже 8-летнего мальчика начали появляться масса комментариев. Многие пользователи сообщили, что готовы отправиться на поиски ребенка. Подробностей происшествия пока не сообщается. Школьника ищут волонтеры и сотрудники полиции Северной столицы.